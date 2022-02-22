Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 01:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi
[Fotoğraf: AFP]
Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve bölgeye "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması gerektiğini duyurdu.
Borrell, sosyal medyadaki mesajında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine sözde barışı koruma misyonu gönderme talimatını içeren kararnamesi Ukrayna'ya karşı yeni bir açık saldırganlık, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir" açıklamasını yaptı.
Borrell, BM Güvenlik Konseyinin en kısa sürede konuyla ilgili toplanması gerektiğini ifade etti.
Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması, Rusya Dışişleri Bakanlığına da sözde Donetsk ve Luhansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması talimatını vermişti.
Etiketler: Avrupa Birliği Rusya Ukrayna
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