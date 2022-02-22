Borrell, sosyal medyadaki mesajında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine sözde barışı koruma misyonu gönderme talimatını içeren kararnamesi Ukrayna'ya karşı yeni bir açık saldırganlık, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir" açıklamasını yaptı.

Borrell, BM Güvenlik Konseyinin en kısa sürede konuyla ilgili toplanması gerektiğini ifade etti.

Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması, Rusya Dışişleri Bakanlığına da sözde Donetsk ve Luhansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması talimatını vermişti.