Başkent Kiev'e 13 kilometre mesafede bulunan Gostomel'deki Maliovnichi Sokağı'na düzenlenen Rus hava saldırılarının ardından Ukrayna ordusunun nisan başında yeniden kontrolü sağlamasıyla evlerine gelen İgor Sherykhalin ve Katerina Ryzhkova çifti yaşadıklarını anlattı.

Pencere camları kırılan ve kurşun izlerinin bulunduğu evlerinde yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Ryzhkova, 24 Şubat'ta sabah saat 05.00'da güçlü patlama sesleri nedeniyle uyandıklarını söyledi.

İlk günden itibaren ağır hava saldırılarının Gostomel Havaalanı, İrpin ve Buça'da başladığını aktaran Ryzhkova, bu nedenle komşularının 25 Şubat'ta evlerini terk etmeye başladıklarını dile getirdi.

Ryzhkova, kendilerinin ise savaşın bu kadar ilerleyebileceğini beklemediklerini ve bu nedenle evde kalmayı tercih ettiklerini anlatarak, "Ama 26 ve 27 Şubat'ta ağır bombardımanlar başladı." dedi.

Aynı tarihlerde Rus askerler ve zırhlı araçların şehre girdiğini belirten Ryzhkova, "Biz o günlerde evde saklandık. İlk katta üstümüzü yorganlarla örttük ve güvenli ortam oluşturmaya çalıştık. Pencereleri kararttık ve bomba parçaları içeriye girmesin diye yatak takımıyla kapladık." diye konuştu.

Ryzhkova, yaklaşık bir hafta evden çıkmadıklarını kaydederek, "Sadece silah sustuğunda pencereden bakıp komşuların yaşayıp yaşamadıklarını öğrenmeye çalışıyorduk." şeklinde konuştu.

Dışardaki patlamalardan evin sallandığını ifade eden Ryzhkova, yaşadıkları ölüm korkusu nedeniyle veda videosu kaydettiklerini vurguladı.

"Tuvalete sığındık"

Ryzhkova'nın kocası Sherykhalin ise genelde Kiev'de yaşadıklarını ama savaş başlamadan kısa bir süre önce Gostomel'deki evlerine geldiklerini söyledi.

Rusya'nın saldırısının başladığı 24 Şubat'tan 11 Mart'ta kadar bölgeden çıkamadıkları için Gostomel'de kaldıklarını aktaran Sherykhalin, hava saldırıları sırasında aynı sokakta yaşayan sivillerin hayatını kaybettiğine dikkati çekti. Sherykhalin, şöyle devam etti:

"Bize dışarıya çıkmaya izin vermiyorlardı (Rus askerler). Pencereden bile onların ateş açan araçları görünüyordu. Onlar gelip sivillerin cesetlerini çıkarıyorlardı. Her arabanın gelmesi bir cesedin götürülmesi anlamına geliyordu"

Evdeki malzemelerle barikat kurmaya çalıştıklarının altını çizen Sherykhalin, "Biz o günlerde tuvalete sığınmıştık" dedi.

"Tahliyeye kalan günleri 15 kişiyle birlikte geçirdik"

Sherykhalin, saldırılar sonucu komşunun evinde gaz borusunun patlamasıyla bir ara fırsat bulup karşıdaki konuta girdiklerini ve tahliyeye kadar kalan günlerini orada 15 kişiyle beraber geçirdiklerini dile getirdi.

"Rus askerleri evden para ve eşya çaldı"

Gostomel'den 11 Mart'ta tahliye edildiklerini ve şimdi evi toparlamak için tekrar şehre geldiklerini vurgulayan Sherykhalin, Rus askerlerinin evden para ve bazı eşyaları çaldıklarını iddia etti.

İgor ile Katerina, videoda, dışarda patlamaların olduğunu, çok korktuklarını ve herkesi çok sevdiklerini belirtiyor.