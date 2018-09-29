Bombalara tepki çekmek için ayakkabı fırlattılar

Fransız insani yardım kuruluşu Handicap International, bomba saldırılarına karşı farkındalık uyandırmak amacı ile Fransa’nın 15 ayrı şehrinde ‘Ayakkabı Piramit’i etkinliği düzenledi.

Bu sene 24. gerçekleşen etkinlik, ‘Bomba değil ayakkabı fırlatın’ sloganıyla gerçekleştirildi. Savaşta hayatını kaybedenleri anmak ve bombalı saldırıları protesto etmek için organize edilen etkinlikte, halktan bir çift ayakkabı fırlatıp imza atmaları istendi.

Katılımcıların getirdiği ayakkabılar ile oluşturulan piramitler ve Yemen, Irak ve Suriye gibi ülkelerde her gün 90 kişinin bombalı saldırılar yüzünden öldüğünü anlatmak için hazırlanan fotoğraf sergisi oldukça dikkat çekti. Etkinlik kapsamında 1 milyon imzanın toplandığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA