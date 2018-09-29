Saraybosna Helal Fuarı sona erdi

Saraybosna Helal Fuarı, Bosna Hersek ve bölgedeki helal sanayinin gelişimine katkıda bulunan birey ve şirketler için düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic ve fuarın organizatörü BBI'a, Küresel İslami Finans Ödülleri (GIFA) takdim edildi.

GIFA'nın en prestijli ödülü olan "İslami Finans'ın Küresel Lideri" ödülüne layık görülen İzetbegovic, burada yaptığı konuşmada, Saraybosna'da böyle bir fuarın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bosna Hersek ekonomisinin son 4 yıldır gelişme gösterdiğini söyleyen Bakir İzetbegovic, "Türkiye'den alınan kredi sayesinde, savaş döneminde topraklarını terk etmek zorunda kalıp savaş bittikten sonra geri dönen vatandaşlar kendi işini kurma fırsatı buldu, yaklaşık 7 bin kişiye istihdam olanağı sağlandı." dedi.

GIFA Hayat Boyu Başarı Ödülü Kavazovic'e verilirken, BBI ise GIFA Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Fuar kapsamında, "En fazla helal sertifikalı ürün ödülü" Bosna Hersek merkezli AS Group'a verilirken, "Bosna Hersek'teki helal sanayinin gelişimine verilen olağanüstü katkı ödülü"ne Midhat Jasic, Amir Sakic ve Bosna Hersek Standardizasyon Enstitüsü layık görüldü.

"Bölgedeki helal sanayinin gelişmesine katkı ödülü"nün sahibi Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı ve Zagreb Müftüsü Aziz Hasanovic olurken, "En iyi stant ödülü" ise Makedonya merkezli Uka Komerc şirketine verildi.

27 Eylül'de başlayan fuarda, helal sanayi tedarik zincirinin her alanından uluslararası temsilciler bir araya geldi.

Bölgedeki iş fırsatlarını değerlendirme ve helal ürün pazarı hakkında bir bilinçlendirme platformu oluşturmayı amaçlayan fuarda, 36 ülkeden 100'den fazla katılımcı helal ürünlerini sergiledi.

İslam Kalkınma Bankası ve Bosna Hersek İslam Birliği iş birliğinde Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen fuara, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Makedonya ve Arnavutluk'un yanı sıra bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Endonezya ve Bahreyn'den de firmalar katıldı.

Katılımın yoğun olduğu fuarda, İstanbul Ticaret Odası (İTO) bünyesinde Türkiye'den 15 firma da yer aldı.

Kaynak: AA