Gazze şehitlerini uğurladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 7 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi.

İsrail askerlerinin dün düzenlediği saldırılarda 32 yaşında şehit olan Muhammed Velid Mustafa Heniyye, 24 yaşındaki Muhammed Şahsa ve 18 yaşındaki İyad Halil eş-Şair Gazze'de, 12 yaşında şehit olan hafız Nasır Musbih ile 18 yaşındaki Muhammed İnşati Han Yunus kentinde, 14 yaşındaki Muhammed Nayif el-Havm ile Muhammed Eşref el-Avavide ise El-Bureyc Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı.

Küçük hafız çiçeklerle uğurlandı

Han Yunus kentinde 12 yaşındaki Musbih'in üzerine çiçekler atılmış naaşı cenaze namazı kılınıp toprağa verilmeden önce omuzlarda kentin sokaklarında dolaştırıldı.

Musbih için düzenlenen törende küçük şehidin okul arkadaşları ön saflarda yer alarak tekbir getirdi.

Şehidin yakın arkadaşlarından Tevfik Ebu Anza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musbih'in fotoğraflarını okulun duvarlarına asacağını, onu çok özlediğini söyledi.

Ebu Anza, "Nerede insan hakları? Neden çocukları öldürüyorlar? Biz hala çocuğuz ve İsrail askerleri bizi öldürüyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Uluslararası toplumu İsrail'in bize yönelik kötülüklerini durdurmaya çağırıyorum." dedi.

"Her gün Kuran okurdu"

Şehidin arkadaşı ayrıca, "Nasır bize okul radyosundan her gün Kur'an-ı Kerim'den ayetler okurdu ve sesi çok güzeldi. Onu vuranı Allah'a havale ediyorum." diyerek ağladı.

Ağıtlar yükselen şehidin evinde ise annesi Kur'an-ı Kerim'e ve oğlunun kıyafetleri, okul çantası ve kitaplarına sarılarak ağladı.

Aynı hüzün Gazze ve Bureyc kampındaki cenaze törenlerinde de tekrarlanırken, çocuk şehitlerden Muhammed Nayif el-Havm'ın annesi Abir el-Havm, "Oğlum ne tüfek ne de bıçak taşıyordu. Neden İsrail askerleri onu öldürdü?" diye haykırdı.

Oğlunun hedef alınmasının tüm Filistinlilerin hedef alınması anlamına geldiğini söyleyen acılı anne, İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuklar için Arap dünyasına ve uluslararası topluma vicdanlarını harekete geçirme çağrısında bulundu.

İsrail askerlerinin dün barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterine katılan Filistinlilere ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 90 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 35'inin çocuk olduğu öğrenilmişti.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA