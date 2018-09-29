Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kritik bir dönemde başarılı bir ziyaret yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üç günlük devlet ziyareti kapsamında Almanya'nın Köln kentine geldi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Buradan Almanya'daki 3,5 milyon kardeşimin her birine en derin saygılarımı gönderiyorum. Kökeni, vatanı dili ve ten rengi farklı olsada kalbi bizimle çarpan tüm Müslüman kardeşlerime de buradan selamlarımı iletiyorum. Aynı şekilde Avrupa'nın farklı köşelerinde bulundukları ülkelerin refahı huzuru ve kalkınması için ter döken emek harcayan vatandaşlarımı da hürmetle selamlıyorum.

Almanya ziyaretim vesilesiyle Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını sizlerle yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. bir kez daha özellikle dostum Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e nazik daveti için teşekkürlerimi sunuyorum.

Kritik bir dönemde son derece verimli başarılı bir ziyaret yaptık. Gerek sayın Steinmeier ile gerekse sayın Merkel ile görüşmelerimizde her iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri ele aldık. Bu vesile ile Köln eyalet valisi, Köln belediye başkanı ve Köln halkına da gönülden teşekkür ediyorum.

"Köklü Türk-Alman dostluğu perçinlendi"

Kendileri ile ticaretimizi ve ekonomik yatırımlarımızı nasıl yukarı taşıyacağımızı ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile nasıl daha etkin mücadele edeceğimizi de istişare ettik. Ayrıca önde gelen Alman yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye'nin yatırım potansiyelini harekete geçirecek yeni projeleri görüştük. İki gün boyunca yaptığımız temasların köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini vurguladım.https://t.co/ql9VzqUXuT pic.twitter.com/B7hfZPugLE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Eylül 2018

"Almanya ile her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz"

Almanya ile son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamızın gerektiğini özellikle vurguladım. Terör örgütleriyle mücadeleden mülteci krizine, Suriye'deki çatışmalardan ticaret savaşlarına kadar her alanda iş birliğimizi güçlendireceğiz. Tabi şu anda dışarıda 10 bine yakın insan var, 10 bine yakın bu havayı bizimle beraber teneffüs etme arzusu içinde olan kardeşlerimiz var. Sesimizi duyuyorlar mı, duymuyorlar mı bilemiyorum ama ben onları gönülden selamlıyorum. Dilden duymayabilirler ama herhalde gönlümün sesini dinliyor olmalılar ki oradan ben de alkışları duydum.

Bu işbirliğinin faydalarını herkesten önce Almanya genelinde yaşayan 3,5 milyonu aşkın insanımızın hissedeceğine inanıyorum. Yeni dönem siz kardeşlerimiz için de çok daha aydınlık, huzurlu ve özgür günlere vesile olacaktır.

"Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz"

Bugün burada hep birlikte gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Köln Merkez Camii ve Külliyesi'nin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bu muhteşem eserin Köln'e ve Almanya'ya kazandırılmasında emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Caminin temeli atıldığı zaman kimi dar görüşlü çevreler protestolar düzenlemiş caminin inşasına karşı çıkmışlardı.

Dedim ya gönüller konuşuyor. Bu protestolara rağmen pek çok Alman siyasetçi ve sivil toplum temsilcisi projeyi teşvik etti. DİTİB'in ve Türk toplumunun yanında yer aldı. Ben kendilerine şimdi bir Cumhurbaşkanı olarak tekrar teşekkür ediyorum. Aynı şekilde caminin yapımına bu şehirde yaşayan farklı dinlerden farklı kültürlerden dostlarımız da güçlü destek verdi.

"Dünya mimarlık literatüründe önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum"

Hiç şüphesiz bu süreçte en büyük fedakarlığı, emeği, maddi ve manevi yardımlarıyla Külliyenin inşasına öncülük eden DİTİB ve Müslüman Türk kardeşlerim yaptı. Buradaki kardeşlerimiz yılmadan, yorulmadan, marjinal çevrelerden gelen tehditlere boyun eğmeden, gece gündüz çalışarak, Köln şehrine ve elbette Almanya'ya böyle güzel bir eseri hediye ettiler. Ben caminin projelerini hazırlayan mimar ve mühendislerimize, hat, tezhip, nakışlarıyla güzelliğine güzellik katan sanatçılarımıza, her bir köşesini ilmek ilmek dokuyan işçilerimize, destekleriyle esere hayat veren dostlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Külliyemizin konumu, mimarisi, iç dekorasyonu ve tezyinatıyla dünya mimarlık literatüründe de önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Tabi burada bir hususun altını çizerek şunu ifade etmek istiyorum; Merkez Camii öncelikle Köln'e aittir. Bu camiinin sahibi Müslim veya Gayri Müslim barışa, bir arada yaşamaya ve karşılıklı saygının insanlık için paha biçilmez değerine inanan herkestir.

Camimiz sayın eyalet valisine de onu söyledim İslam'da cami nedir? Cami, toplanılan yer bir diğer ifade ile birleşen, cemeden, birleştirilen bu anlama gelir. Burada ayrım yok, burada ayrımcılık yok, burada bütünleşme var, birleşme var ve hep birden Allah'a yönelme var. Camimiz aynı zamanda Almanya genelinde yaşayan milyonlarca Müslümanın da gurur abidesidir. Biz bugün sadece bir cami, bir külliye veya bir kültür merkezinin açılışını yapmıyoruz, aynı zamanda her taşı, her nakışıyla çatışmayı ve husumeti reddeden abidevi bir eseri de şehrimize armağan ediyoruz.

"İslam barış dinidir İslam'da terörün yeri yoktur"

İşte burada ve buradan özellikle feyzini, nasibini alan, teröre karışmaz. Buradan nasibini alan, İslam'ın mefhum olarak kökü, malum barıştan geliyor. İslam barış dinidir. İslam'da terörün yeri yoktur. DEAŞ, meaş, falan, filan bunların İslamla yakından uzaktan alakası yoktur. Her Müslüman da bunun şuurunda olmak durumundadır. Bizim bu barış kavramına, bu barış anlayışımıza her Müslüman'ın o anlayışla hareket etmesi, davranması gerekir.

"Almanya'nın benzer projelere ev sahipliği yapmasını bekliyoruz"

Bu eserle Türk toplumu artık bu şehrin, bu toprakların zaten ayrılmaz bir parçası olduklarını göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde Almanya'nın diğer şehirlerinin de benzer projelere ev sahipliği yapmasını beklediğimizi bu vesileyle ifade etmek isterim.

Sadece Köln Merkez Camisi'nden değil, Almanya ve Avrupa genelindeki tüm mescitlerden en iyi şekilde istifade etmemiz gerekiyor. Namazlarımızı kılıp gittiğimiz mekanların ötesinde buraları merkez edinerek her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız. Evlerimizin neşesi, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı camilerimize daha çok getirmeliyiz, ayaklarını buralara daha çok alıştırmalıyız.

Cuma namazına, bayram namazına gidemezsin.', böyle diyorlar ya, hanımların ayağını camilerden kesiyorlar. Niye gitmesin, gidecek. Hanımlar da camilerde yerini alacak ki camilerimizin asıl anlamı güç bulsun. Gayrimüslim dostlarımızın buralara gönül rahatlığıyla, asla çekinmeden gelebilmelerini temin etmeliyiz. Onlar da gelmeli.

Hangi inanca mensup olursa olsun şehrimizde yaşayan fakir fukaranın camilerimizin bereketinden faydalanacakları imkanlar oluşturmalıyız.

"Bu topraklardaki varlığımızın timsali olmalı"

DİTİB Köln Merkez Camii ve Külliyesi'ni adına yaraşır bir merkeze dönüştürmenin mücadelesini vermeliyiz. Burası, bizi Avrupa'nın ötekisi, düşmanı gibi göstermeye çalışanlara inat, bu topraklardaki varlığımızın timsali olmalıdır.

"Çifte vatandaş olarak Almanya'da bulunsa ne olur sanki?"

Bu işin önünü yeniden açmalısınız.' dedik. Yani burada bunca yıldır duran 3,5 milyon soydaşımız, vatandaşlarımız var. Önlerini açsalar, onlar da çifte vatandaş olarak Almanya'da bulunsa ne olur sanki? Buradaki sahiplenmeleri, duruşları çok daha farklı olacaktır. Temenni ederim ki gün ola harman ola, bunun da önü açılır.

Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Yani Alman gelse bizde biraz kalsa, ondan sonra bizden vatandaşlık istese bu fakir ona ikinci vatandaşlığı verir. Niye? Bunlar halkların kaynaşmasını getiriyor. Bunu başarmamız lazım. Yani sicili bozuk olmadıktan sonra niye vermeyelim, yeter ki sicil sağlam olsun.

"Hepinizi bir olmaya, beraber olmaya davet ediyorum"

Burası bizi dışlamak isteyenlere ders verircesine bir arada yaşamanın merkezi olmalıdır. Cami çocukların neşesi, gençlerin heyecanı, yaşlıların hikmetiyle dolması, kadınların da nezaketi ve becerisiyle süslenmesi gerekiyor.

Buradaki her bir insanımızın Köln Merkez Camisi'ni merkeze alarak çalışmalarını yürüteceğine inanıyorum ama ben tüm Müslüman kardeşlerimden, farklı STK'lar, dernekler altında olabilir, Allah rızası için hepinizi bir olmaya, beraber olmaya davet ediyorum.

Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Kardeşim niye biz buraya sarılmıyoruz da farklı farklara, yerlere savruluyoruz? Sıkıntı burada. Halbuki toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarıldığımız zaman aramızda ayrılık, gayrılık olur mu? Olmaz. Bunu başarmamız lazım. Matematik olarak iki kere iki dört, eyvallah. Rabbimin hükmü de bu. Bunu başarmamız lazım.

"Irkçı örgütler Müslümanların hak ve hukukunu hiçe sayıyor"

Hiç olmadığı kadar basiret ve ferasetle hareket etmemiz gereken hassas bir dönemin içindeyiz. Onun için birliğimizi, beraberliğimizi işaret ediyorum. Bir süredir belli çevreler, bilhassa yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi iki taraflı bir cendereye almaya çalışıyor. Bir yanda DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi katil sürüleri üzerinden gençlerimiz terör tuzağına çekilirken diğer yandan ırkçı örgütler Müslümanların hak ve hukukunu hiçe sayıyor.

Bugüne kadar en fazla zararı Müslümanlara vermiş, en çok Müslüman kanı dökmüş terör örgütleri İslamist ve cihadist gibi ifadelerle yine Müslümanlara yamanmak isteniyor. Her fırsatta ifade ettiğim bir hususu burada tekrarlamak istiyorum: Adı, iddiası, ideolojisi ne olursa olsun, teröre bulaşan, şiddete bulaşan, Müslümanların canına kasteden hiçbir yapının İslam'la, Müslümanlıkla, bizim inancımızla bağı yoktur.

"Hristiyan terörü", "Musevi terörü", "Budist terörü" gibi sıfatlar nasıl yanlışsa "İslami terör" kavramı da yanlış ve hatalıdır. Bu tür kavramları piyasaya sürenler ve kullananlar açık söylüyorum, kesinlikle iyi niyetli değildir.

Bizim nazarımızda Berlin'de pazar yerindeki sivilleri katleden DEAŞ'lı caniler neyse 2 ay önce 11 aylık Bedirhan bebeği annesiyle beraber şehit eden PKK'lı katiller de odur. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından sırf iradesine sahip çıktığı için şehit düşen vatandaşlarımızı, 251 şehidimizi, 2193 gazimizi nasıl görüyorsak dünyanın dört bir yanındaki terör kurbanlarını da aynı görüyoruz. Şimdi bazı şeyler söylüyorlar, 'FETÖ'nün okullarında şöyle kaliteli öğrenciler yetişiyor. O pilotlar da çok kaliteliydi, omuzları falan da doluydu ama o omuzları kalabalık olanlar geldiler benim vatandaşımı şehit ettiler. Helikopterlerle, F-16'larla, tanklarla, toplarla şehit ettiler. Mesele o değil. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Bunu bir defa iyi anlamak lazım.

"Hala bizim stratejik ortaklarımız veya farklı ortaklarımız 'delil' diyor"

Kimi ülkeler gibi bir terör örgütüyle savaşmak için diğerini palazlandırmak gibi bir yanlışa düşmedik. Bugün de aynı yerdeyiz. Tüm muhataplarımızı teröre karşı tutarlı davranmaya, katiller arasında ayrım yapmadan mücadele etmeye çağırıyoruz. Özellikle 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden 2193 vatandaşımızı gazi... FETÖ'cülerin bu tavrı sebebiyle Avrupa'da da Amerika'da da hiçbir yerde barınamaması gerekir. Maalesef hala bizim stratejik ortaklarımız veya farklı ortaklarımız 'delil' diyor. İşte Türkiye'nin yargısı, mahkemeleri bunlarla ilgili her türlü kararı verdi. Sizin yargılarınızda verilen kararlar geçerli, Türkiye'nin yargısının verdiği kararlar geçerli değil, bu nasıl bir anlayıştır. Hangi delili arıyorsun daha? Demokrasi düşmanlarının, Avrupa'nın demokratik kurumlarını istismar etmesine daha fazla göz yumulmamalıdır. Avrupa başkentlerinin caddeleri ve meydanları terör örgütünün paçavralarıyla daha fazla kirletilmemelidir.

Bölgemizi kana ve gözyaşına bulayan insan ve demokrasi katillerinin buralarda ellerini kollarını sallayarak gezmesine müsaade edilmemelidir. Biz terörün acısını çok iyi bilen bir ülke olarak yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Avrupalı dostlarımızdan terör örgütlerine karşı daha yoğun bir mücadele bekliyoruz. Avrupa'daki siyaset ve medya kuruluşlarından Müslümanları ötekileştirecek veya hedef tahtasına oturtacak beyanlardan sakınmalarını istiyoruz. Artık bu ırkçılık bitmeli diyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir Mesut Özil, bir İlkay'ımız... İngiltere'de kendileriyle fotoğraf çektirdik diye dışladılar. Alman Milli Takımı'na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmasını ben onun Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim.https://t.co/096Tf4jKgl pic.twitter.com/15sQ1NP6Oi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Eylül 2018

"Fotoğraf çektirdik diye bu toplumdan dışladılar"

İşte artık isim vermeden geçemeyeceğim, sonra bana darılır. Almanya da doğup büyümüş bir Mesut Özil, bir İlkay'ımız... İngiltere'de kendileriyle bir fotoğraf çektirdik diye kendisini bu toplumdan dışladılar. Alman Milli Takımı'na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmasını ben onun Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim.

Sporun güzelliği bu zaten. 'Mesut ne yapıyorsun, kendi takımına gol atıyorsun?' demedik. Biz böyle buralara geldik ama bu yapılan şık değil. Tabii burada Mesut'umuzun yanında yer alanlar olmadı değil, oldu onlara da teşekkür ediyoruz. İsterdik ki bu ırkçılık savrulmasına düşenlere karşı bir ortak tavır alınsın.

Farklılıkları çatışma kaynağı yerine zenginlik olarak gören Köln yönetiminin bu yaklaşımını devam ettirmesini özellikle diliyorum.

"Türk toplumunun başarılarıyla gurur duyuyoruz"

57 yıldır Almanya'da yaşayan, burada çalışan, üreten, okuyan ve siyaset yapan, evlatlarını burada yetiştiren insanlarımız geleceklerini de yine bu topraklarda görüyorlar. Bizler de önemli bir kısmı Alman vatandaşlığına geçen bu kardeşlerimizin istikbalini burada görüyoruz. Eğitim, kültür, dil, din gibi kritik konularda kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızı siyasette, ekonomide, sanatta, sporda, akademide, hasılı hayatın tüm alanlarında görünür olmaya teşvik ediyoruz. Türk toplumunun başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hayata ideolojilerin at gözlüğünden bakan kimi çevrelerin kimi zaman lince varan eleştirilerini kesinlikle dikkate almıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. FETÖ ve PKK sempatizanı bir avuç kifayetsizin insanımızın huzurunu kaçırmasına, Türk-Alman dostluğunu zedelemesine fırsat vermeyeceğiz.

Sulhun ve selametin sembolü bu güzel mekana barış ve güvenle giriniz. Gönül tarlamıza nefret tohumları ekmek isteyenlere inat gelin burada sevgiyi, karşılıklı saygıyı büyütelim. Farklılıklarımızı kaşıyarak, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere itibar etmeden gelin Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocukları, insanlık olarak bu ortak paydada buluşalım.

Ziyaretimin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. DİTİB Köln Merkez Camisi ve Külliyesi'nin tüm Avrupa'da barış, huzur, emniyet ve güvenin merkezi olmasını niyaz ediyorum. Rabb'im burada yapılan ibadetleri katında makbul eylesin.

Kaynak: TRT Haber, AA