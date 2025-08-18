Açık 24.8ºC Ankara
AA 18.08.2025 07:19

Bolivya'da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı.

Bolivya'da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Resmi olmayan sandık sonuçlarına göre, merkez sağın adayı Senatör Rodrigo Paz, oyların yüzde 31’ini alarak seçim yarışını önde tamamladı.

Eski Devlet Başkanı sağcı Jorge Quiroga oyların yüzde 27'sini alırken, muhalif iş insanı Samuel Doria Medina ise oyların yüzde 20,2'sini alarak seçimi üçüncü sırada bitirdi.

Ülkede son 20 yıldır iktidarda olan Sosyalizme Doğru Hareket (Movimiento al Socialismo MAS) partisinin adayı eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, yüzde 3,2 oy alması nedeniyle ikinci turda yarışamayacak.

Bolivya'yı 1989-1993 yılları arasında yöneten eski Devlet Başkanı Jaime Paz Zamora'nın oğlu olan ilk tur seçimlerinin galibi 57 yaşındaki Paz, ulusal basında ikinci turun favorisi olarak gösteriliyor.

Yüksek Seçim Mahkemesi’nden (TSE) gelecek resmi sonuçların ardından seçimlerin ikinci turunun 19 Ekim'de yapılacağı kesinlik kazanacak.

MAS ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa eden ve seçimlere katılımı yüksek mahkeme tarafından reddedilen eski devlet Başkanı Evo Morales ise destekçilerine geçersiz oy kullanmaları çağrısında bulunmuştu.

