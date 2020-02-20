Amerikan uçak devi Boeing’in en fazla sattığı model 737 Max’lar neredeyse bir yıldır uçmuyor.

Önce Endonezya aylar sonra Etiyopya’da meydana gelen iki kazanın ardından mercek altına alınan 737 Max’ların yeniden sefere başlayacağı tarih, hala netleşmedi.

Boeing’de en üst düzey yöneticiyi koltuğundan eden 737 Max krizinin firmaya faturası giderek ağırlaşıyor.

Çok sayıda sipariş ve teslimat beklemede.

Boeing yılın ilk ayında hiç ticari uçak siparişi almadı ve sadece 13 uçağın teslimatını yaptı. 2019 Ocak’ında alınan sipariş sayısı 45’di.

Rakibi Airbus’ın gerisine düşen Amerikan uçak devi, 24 seneden uzun süredir ilk kez “yıllık zarar” açıkladı.

Binlerce uçuşu iptal eden havayolu şirketlerinin karşılanması gereken kayıpları ve tazminatlar alt alta konduğunda, 737 Max’ların seferden kaldırılmasının Boeing’e faturası 18 milyar doları aşıyor.