Ankara
Dünya
AA 25.11.2025 16:27

BM'ye göre, İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırılar en az 127 sivili öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail ordusunun saldırılarının, Lübnan'da ateşkesin yürürlüğe girdiği Kasım 2024'ten bu yana en az 127 sivilin ölümüne yol açtığını bildirdi.

BM'ye göre, İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırılar en az 127 sivili öldürdü

Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan ve İsrail arasında ateşkesin sağlanmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini hatırlatan Al-Kheetan, İsrail ordusunun, Lübnan'da sivillerin öldürülmesi ve hedef alınmasıyla sonuçlanan saldırılarının artmasına tanık olduklarını söyledi.

Al-Kheetan "İsrail ordusunun saldırıları, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024'ten bu yana Lübnan'da en az 127 sivilin ölümüne yol açtı." dedi.

En son ve en ölümcül saldırın Sayda şehri yakınlarındaki Filistinli mülteciler için kurulan Ayn el-Hilve kampına yönelik düzenlediğini hatırlatan Al-Kheetan, bu saldırıda 11'i çocuk olmak üzere en az 13 sivilin hayatını kaybettiğini, en az 6'sının da yaralandığının altını çizdi.

Al-Kheetan, "Bu saldırı sonucunda belgelediğimiz tüm ölümler sivildi. Bu durum, İsrail ordusunun saldırısının çatışmaların yürütülmesine ilişkin uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal etmiş olabileceği konusunda ciddi endişeler uyandırıyor." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının, sivilleri öldürmesi ve yaralamasının yanı sıra konutlar ve yollar dahil sivil altyapıyı tahrip ettiğine değinen Al-Kheetan, bu durumun, yeniden yapılanma çalışmaları ve Lübnan'ın güneyindeki yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönme girişimlerini ciddi şekilde engellediğini vurguladı.

Al-Kheetan, "Çoğu Lübnan'ın güneyinde yaşayanlar olmak üzere ülke genelindeki 64 binden fazla Lübnanlı yerinden edilmiş durumda. İsrail, Lübnan topraklarına 4 bin metrekarelik bir alanı halkın erişimine kapatan bir duvar geçidi inşa etmeye başladı ve bu da insanların topraklarına geri dönme hakkını etkiledi. Ülke içinde yerinden edilmiş tüm kişiler evlerine dönebilmeli ve yeniden yapılanma engellenmemeli, desteklenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Lübnan İsrail
