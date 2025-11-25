Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
Dünya
AA 25.11.2025 16:24

Soykırımcı İsrail'den Batı Şeria'da işgal yasası hazırlığı

İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria'da arazi satın almasını kolaylaştıracak yasa tasarısını onayladı.

Soykırımcı İsrail'den Batı Şeria'da işgal yasası hazırlığı

Haaretz gazetesinin haberine göre, yasa tasarısı, Moşe Solomon, Limon Son Har-Melech, Yuli Edelstein’ın dahil olduğu bir grup milletvekili tarafından komiteye sunuldu.

Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak çabalarına hız verdiği bir dönemde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede arazi satın almasını önünü açacak tasarıya onay verdi.

Komitenin onayladığı tasarı, İsrail Meclisi'nde 3 oylamadan da geçmesi halinde yasalaşacak.

Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Boaz Bismuth, tasarının oylamada kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Ayrımcılığı ortadan kaldırmanın ve İsrail vatandaşlarının toprakları üzerindeki doğal haklarını geri kazanmasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

"İlhak hamlesi"

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi'den (Peace Now) yapılan açıklamada, "uluslararası hukukun açık ihlali" olan yasa tasarısının aşırı sağın başlattığı bir başka ilhak hamlesi olduğunun altı çizildi.

İsrail ordusunun 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da Ürdün yasaları geçerliliğini korurken uluslararası hukuka göre, İsrail'in işgalci güç olarak yürürlükte olan yasaları değiştirme yetkisi bulunmuyor.

Öte yandan Tel Aviv yönetimi, 1971'de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da İsrail Sivil İdaresi'ne kayıtlı şirketler kurarak arazi satın almasını öngören karar çıkartmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
