İspanya'da çocuk sahibi olamayan bir çifte 3 bin euroya bebek satışı ortaya çıkarıldı

Ülkenin güneyindeki Endülüs özerk hükümetinden yapılan açıklamaya göre, polis, Malaga kentinde hastane ve nüfus müdürlüğü kayıtlarında usulsüzlük ve çelişki tespit etti.

Soruşturma başlatan polis, bir annenin yeni doğmuş bebeğini 3 bin euroya, çocuk sahibi olamayan bir çifte satmak için anlaştığını ortaya çıkardı.

Polisin müdahalesiyle bebek satışının engellenmesinin ardından çocukları olamayan çift ile biyolojik anne hakkında dava açıldı.

Kız bebek, Endülüs özerk hükümetine bağlı bir sosyal yardım kurumunda koruma altına alındı.