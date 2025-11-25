Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
Dünya
AA 25.11.2025 14:54

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2,1 milyon kişi etkilendi, 13 kişi öldü

Tayland'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 2,1 milyon kişi etkilenirken, 13 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2,1 milyon kişi etkilendi, 13 kişi öldü

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM) ülkede yaşanan sellere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Tayland'ın güneyinde 9 eyalette selden etkilenenlerin sayısı 2,1 milyon kişiye ulaşırken, 13 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, Bangkok Post gazetesinin haberine göre, donanmanın selden etkilenen güney eyaletlerine uçak gemisinin yanı sıra yardım malzemeleri ve sağlık ekipleriyle birlikte 14 bottan oluşan bir filoyu göndermeye hazırlanıyor.

Bualoi Tayfunu, eylül sonundan bu yana Filipinler ve Tayland dahil Güney Asya ülkelerinde ölümlere neden olmuştu.

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

