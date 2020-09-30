Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
BMGK'dan 'Karabağ'daki çatışmalara derhal son verilmesi' çağrısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ermenistan işgali altındaki Karabağ özel oturumuyla toplandı. Konsey'den "gelişmelerden endişe duyulduğu" açıklaması geldi.
BM Güvenlik Konseyi, 5 daimi, 10 geçici üyesiyle Azerbaycan-Ermenistan temas hattında yaşanan çatışmalara ilişkin toplandı. Karabağ özel oturumuyla düzenlenen toplantı basına kapalı yapıldı.
Toplantının ardından yapılan açıklamada, bölgedeki çatışmalardan endişe duyulduğu belirtildi. Taraflardan çatışmalara derhal son vermeleri istendi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çatışmaların durdurulması ve gerginliğin azaltılması yönündeki çağrılarına da destek verildiği açıklandı.
Son Haberler
- 02:44
- 03:04
- 02:30
- 02:20
- 02:18
Sıradaki Haber
Güney Afrika Hava Yolları faaliyet durdurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz