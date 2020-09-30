Ulusal basında çıkan haberlere göre, Güney Afrika Hava Yolları'nın (SAA) yöneticileri, yeniden yapılandırma planı için finansman bulana kadar şirketin bakım altında kalacağını açıkladı. Yöneticiler, bu süreçte hava yollarının tüm uçuşlarının askıya alındığını anlattı.

Ağır borç yükü altında olan ve 2011'den bu yana hiç kar etmeyen şirket, çalışanların kasım ayındaki 8 günlük grevi sonrası batma noktasına gelmişti.

Binlerce kişinin çalıştığı şirket, grev sonrası sendikalarla yüzde 5,9'luk maaş artışında anlaşmaya varmıştı.

Hükümet de hava yolunun mali sıkıntılarını çözmek konusunda destek vereceğini açıklamıştı.