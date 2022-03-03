Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM'den "Ukrayna" uyarısı: 10 milyondan fazla kişi evini terk edebilir
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk edebileceği uyarısında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Ukrayna Rusya Birleşmiş Milletler
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