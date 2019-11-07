Dünya

BM'den Libya'daki hava saldırısıyla ilgili açıklama

07 Kasım 2019 Perşembe 03:55 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 05:03

BM, Libya'da temmuz ayında bir göçmen kampına düzenlenen ve 53 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısında yabancı savaş uçaklarının kullanılmış olabileceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]