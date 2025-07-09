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Dünya
AA 09.07.2025 20:51

BM'den İsrail'in "insani yardım kenti" planına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Refah’ta sözde "insani yardım kenti" kurulması planıyla ilgili, "İnsanların zorla yerinden edilmesini öngören her türlü plana karşıyız." açıklamasında bulundu.

BM'den İsrail'in "insani yardım kenti" planına tepki

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Refah'ta sözde "insani yardım kenti" kurulması planının sorulması üzerine Dujarric, bu tarz projeleri ilk kez duymadıklarını kaydetti.

Dujarric, "İnsanların zorla yerinden edilmesini öngören her türlü plana karşıyız." vurgusunu yaptı.

Gazze'de bin 500 sağlık çalışanı öldürüldü

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde çadırlara yönelik saldırılarda aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu insanların öldürüldüğünü aktaran Dujarric, "2023 Ekim'den bu yana bin 500'den fazla sağlık çalışanı öldürüldü." bilgisini verdi.

Dujarric, diğer taraftan Gazze'de insanlar yiyeceğe ulaşmaya çalışırken toplu can kayıplarının yaşandığı olaylara ilişkin haberlerin gelmeye devam ettiğini söyledi.

Gazze'de insani yardım dağıtımının da kısıtlanmaya devam ettiğine dikkati çeken Dujarric, dün BM'nin 10 insani yardım girişiminden sadece 3'üne izin verildiğini aktardı.

"İnsanların rutin olarak öldürüldüğü bir gıda dağıtım sistemi, tarafsız yardım operasyonu olamaz"

Dujarric, bir gazetecinin BM'nin neden ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) karşı çıktığını sorması üzerine, "Biz vakıfa karşı çıkmıyoruz. Tek başımıza insani yardım dağıtımını yapamayacağımızı zaten ifade ediyoruz. Ancak yardım dağıtımının insanları riske sokmadan yapılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu tarafından benimsenen ve insani yardım camiası tarafından küresel ölçekte kabul görmüş bazı temel ilkeler bulunduğunu anımsatan Dujarric, bunların "tarafsızlık, bağımsızlık, yansızlık ve insanlık ilkeleri" olduğunu hatırlattı.

Dujarric, BM'nin bu ilkelere uymayan yapılarla çalışmayacağını belirterek, "GHF ya da başka herhangi bir grup bu ilkelere uygun bir şekilde çalışmak isterse, onlarla tam işbirliği içinde oluruz. Bu konuda tutumumuz başından beri son derece nettir." açıklamasını yaptı.

İnsanların gıdaya ulaşmaya çalışırken öldürülmesini eleştiren Dujarric, "İnsanları jiletli tellerle çevrili koridorlara zorla yönlendirdiğinizde, onları askeri kontrol noktalarının yakınına iteklediğinizde, bunun yaşanmakta olan trajediye zemin hazırladığı açıktır. Söylemek istediğim şu: İnsanların, yiyecek almaya çalışırken rutin olarak öldürüldüğü bir gıda dağıtım sistemi, tarafsız bir insani yardım operasyonu olamaz." diye konuştu.

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