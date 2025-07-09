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Dünya
AA 09.07.2025 20:28

Trump, 7 yeni ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump; Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka'ya yönelik tarife oranlarını içeren yeni mektupları yayımladı.

Trump, 7 yeni ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaştı

Trump, Truth Social’daki hesabından, pazartesi günü 14 ülkeye gönderdiği tarife mektuplarının ardından, 7 yeni ülkeye yönelik mektupları da paylaştı.

Mektuplarında bu ülkelere 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak tarife oranlarını bildiren Trump, herhangi bir misilleme durumunda bu oranların artacağını kaydetti.

Trump, mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullandı.

Söz konusu mektuplarda Trump, uygulanacak tarife oranlarının; Filipinler için yüzde 20, Brunei ve Moldova için yüzde 25, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka için yüzde 30 olduğunu aktardı.

Trump, pazartesi günü paylaştığı mektuplarda da 1 Ağustos'tan itibaren Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos'tan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak uygulanacak gümrük vergisi oranlarını açıklamıştı.
 

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