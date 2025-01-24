BM'den İsrail ve Lübnan'a ateşkes anlaşması yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in açıklamasının sorulmasının ardından Haq, İsrail ve Lübnan'a ateşkes anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Haq, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerektiğinin altını çizerek, ancak bu şekilde kalıcı barış, güvenlik ve istikrar sağlanacağını söyledi.

Taraflara gerginliği daha fazla artıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulunan Haq, bunların iki tarafın da evlerine dönmesini geciktirdiğini dile getirdi.

İsrail, Lübnan'ın "27 Kasım'da uygulamaya giren ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmediği" gerekçesiyle, ordunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını açıklamıştı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesinde herhangi bir gecikmenin ateşkes anlaşmasının "açıkça ihlali" olarak değerlendirileceği kaydedilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.