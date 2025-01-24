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Dünya
AA 24.01.2025 21:18

İsrail'in katlettiği 10 yaşındaki Filistinli çocuğun cep telefonunda vasiyeti bulundu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Filistinli çocuk Azmi Ebu eş-Şar'ın cep telefonuna vasiyetini yazdığı ortaya çıktı.

İsrail'in katlettiği 10 yaşındaki Filistinli çocuğun cep telefonunda vasiyeti bulundu

Ailesinin yakın zamanda telefonunda bulduğu vasiyetinin, 10 yaşındaki bir çocuğun aklına durduk yere gelebilecek cümleler olmadığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım sırasında yaşadığı ve tanık olduğu acı dolu sahnelerin ve ölüm korkusunun etkisiyle yazıldığı göze çarpıyor.

Gazze Şeridi'nde çocukların ve kadınların öldürüldüğü, evlerin içinde yaşayan insanların başlarına yıkıldığı dehşet sahnelerine tanık olan Filistinli çocuk Azmi, kendi ifadesiyle "uzun yaşamayacağını hissederek", 19 Mart 2024'te cep telefonuna vasiyetini yazdı.

Azmi'nin sosyal medyada yayımlanan vasiyetine, "Allah'ın Selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Annem, babam, kardeşlerim Naime, Şehd, Meryem, Mahmud; eğer uyursam ve ölürsem beni bağışlayın." sözleriyle başladı.

"Ben uzun yaşamayacağımı hissediyorum"

Filistinli çocuk, ailesine hitaben yazdığı vasiyetinde şunları kaydetti:

"Annem ve babam, eğer bir gün sizi kızdırdıysam çok özür dilerim. Ben, Azzuz (takma adı), uzun yaşamayacağımı hissediyorum. Anne, lütfen Mahmud'a iyi bak. Naime, seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Şehd, Meryem, Mahmud sizden de özür diliyorum. Allah şahidimdir ki hepinizi çok seviyorum, anneannemi, dedemi, amcalarımı, halalarımı ve bütün insanları (seviyorum), umarım beni affederler."

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisinin yayınladığı son istatistiklere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımda 17 bin 861 çocuk hayatını kaybetti.

Gazze'deki çocuklar, İsrail'in bombardımanlarında hayatlarını kaybetmeleri veya cesetlerinin parçalara ayrılması durumunda sağlık görevlilerinin onları teşhis edebilmesi için isimlerini kollarına ve vücutlarına yazıyorlar.

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