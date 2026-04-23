Dünya
Al Jazeera 23.04.2026 20:05

BM’den Hürmüz uyarısı: 30 milyon kişi yoksulluğa sürüklenecek

Birleşmiş Milletler, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının küresel etkileri konusunda acil bir uyarıda bulundu. BM Kalkınma Programı, çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tıkanıklığın gıda ve enerji krizini tetikleyerek 30 milyondan fazla insanı yoksulluğa sürükleyeceğini açıkladı.

BM’den Hürmüz uyarısı: 30 milyon kişi yoksulluğa sürüklenecek

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander De Croo, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının küresel çapta ağır insani sonuçlar doğuracağını vurguladı. Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışının durmasıyla birlikte gübre ve yakıt tedarik zincirlerinin kopması, dünya genelinde tarımsal üretimi doğrudan baltalıyor. De Croo, savaş bugün dursa dahi yaşanan bu tahribatın 30 milyondan fazla insanı yoksulluk sınırının altına iteceğini belirtti.

Küresel gübre arzının üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, gıda güvensizliğini de kritik bir seviyeye taşıyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yaşanan aksamaların dünya genelinde bir gıda felaketine yol açabileceği uyarısında bulunurken, özellikle Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Somali, Sudan, Tanzanya, Kenya ve Mısır gibi ülkelerin bu süreçten en çok etkilenecek coğrafyalar arasında olduğu ifade edildi. Uzmanlar, gıda güvensizliğinin önümüzdeki aylarda zirve yapacağını öngörüyor.

Çatışmaların ekonomik maliyeti ise şimdiden küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 0,5 ile 0,8 arasında erimesine neden oldu. De Croo, onlarca yılda inşa edilen yapıların sadece sekiz haftalık bir savaşla yok edildiğini dile getirerek durumun vahametini gözler önüne serdi. Savaşın yarattığı yıkım sadece ekonomik değil, insani yardımları da çıkmaza sokuyor. Kritik yardım rotalarının tıkanması ve finansal desteklerin azalması nedeniyle en zor durumdaki topluluklara ulaşmak imkansız hale gelirken, yardım bekleyen milyonların daha büyük bir savunmasızlığa itildiği uyarısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan çocuklarını kabul etti
