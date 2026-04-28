BM'den Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiği uyarısı

Khiari, "Filistin sorunu da dahil Orta Doğu'da durum" başlıklı açık tartışma için toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

"Son haftalarda Orta Doğu'yu altüst eden gerilimler ve düşmanlıklar, dikkatleri işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumdan uzaklaştırdı." diyen Khiari, gözlerden uzak kalan Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu.

Khiari, "Gazze'deki nüfus, devam eden ve ölümcül İsrail saldırıları ve vahim insani koşullarla karşı karşıyayken, Batı Şeria'da yaygın yerleşimci şiddeti, yerinden edilme ve hızlanan yasa dışı yerleşim faaliyetleri tüm toplulukları tehdit ediyor ve çatışmayı uygulanabilir iki devletli çözüm temelinde çözecek siyasi bir sürecin umutlarını daha da aşındırıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ateşkesin "giderek daha kırılgan hale geldiği" uyarısında bulunan Khiari, diplomatik çabalar devam ederken ateşkesteki şartların tam olarak yerine getirilememesinin yaygın düşmanlıkların geri dönme olasılığı konusundaki endişeleri artırdığını belirtti.

Khiari, Gazze'de süregelen şiddetin yükünü sivillerin çekmeye devam ettiğine değinerek, ateşkesin başlamasından bu yana, İsrail hava saldırıları, topçu ateşi ve silahlı saldırıları sonucu 200'den fazlası çocuk yaklaşık 800 Filistinli ve 7 insani yardım personelinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazze'de neredeyse nüfusun tamamının yerinden edilmiş şekilde, zor şartlar altında insani yardımlara bağımlı olarak yaşadığını hatırlatan Khiari, öte yandan ihtiyaç duyulan yardım geçişlerinin İsrail tarafından kısıtlanmaya devam ettiğini vurguladı.

"Yerleşimci saldırılarının sıklığı ve şiddeti artmaya devam ediyor"

Khiari, işgal altındaki Batı Şeria'daki duruma da değinerek, "İsrailli yetkililer, 14 Mart ile 16 Nisan arasında, Batı Şeria'da 1080 konut birimi için planlarını ilerletti. Bunlar arasında yeni yerleşimler, mevcut yerleşim yerlerinin ve mahallelerinin yasallaştırılması yer alıyor." şeklinde konuştu.

Aynı dönemde Batı Şeria'da İsrail güçleri veya Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsrailliler tarafından 6'sı çocuk 21 Filistinlinin öldürüldüğü bilgisini veren Khiari, 45'i çocuk 310 kişinin de yaralandığını dile getirdi.

Khiari, "Yerleşimci saldırılarının sıklığı ve şiddeti artmaya devam ediyor. Filistinli toplulukların tamamı artık rutin olarak ölümcül şiddet, vandalizm ve tacizle karşı karşıya kalıyor. Bu olaylar genellikle İsrail askerlerinin eşliğinde gerçekleşiyor." dedi.

Batı Şeria'da yaşananların son on yılların en büyük ve en uzun süreli yerinden edilme krizine işaret ettiğini söyleyen Khiari, İsrailli yetkilileri şiddeti durdurmak için acil önlem almaya çağırdı.