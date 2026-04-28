AA 28.04.2026 20:43

Trump: Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'yı Beyaz Saray'da resmi törenle karşılayan ABD Başkanı Donald Trump, "Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur." dedi.

[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere Kralı 3. Charles ile eşi Kraliçe Camilla'yı Beyaz Saray'ın bahçesinde en üst düzey protokolün uygulandığı geniş katılımlı bir törenle karşıladı.

ABD ile İngiltere arasında başta İran olmak üzere bazı siyasi konulardaki anlaşmazlıkların yaşandığı bir dönemde gerçekleşen ziyarette Trump ile Kral Charles, tören alanındaki askeri birlikleri selamladıktan sonra iki ülkenin ulusal marşlarına eşlik etti.

Daha sonra kürsüye gelen Trump, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi bağlara ve köklü ilişkilere vurgu yaparak, "Sizi burada ağırlamak bizim için büyük bir onur." dedi.

ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünün bu yıl kutlanacağına işaret eden Trump, bunun biraz "ironik" görünebileceğini, ancak Amerikalıların İngiliz kökenlerine halen güçlü bir övünç duyduğunu dile getirdi.

"Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur." ifadesini kullanan Trump, iki ülke arasındaki bağların çok güçlü bir şekilde devam ettiğine vurgu yaptı.

Törenin ardından askeri birlikleri selamlayan Trump ile Kral Charles'ın Beyaz Saray'daki programlarına basına kapalı şekilde devam etmesi bekleniyor.

Kral Charles, bugün ABD Kongresinde gerçekleştirilecek ortak oturuma da hitap edecek. Bu konuşma, bir İngiliz hükümdarının 1991'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından Kongre'ye ikinci hitabı olacak.

Söz konusu ziyaret, Kral Charles'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesi, resmi akşam yemeğine katılması ve ABD Kongresinin ortak oturumunda konuşma yapmasını kapsıyor.

Sıradaki Haber
İran medyası: 72 saatte 52 İran gemisi ABD ablukasını geçti
SON HABERLER
20:43
ASELSAN, ilk çeyrekte hasılatını 34,3 milyar liraya çıkardı
20:47
İran medyası: 72 saatte 52 İran gemisi ABD ablukasını geçti
20:26
Çelik: Macron, Türkiye'ye karşı gereksiz bir cüretkarlık içinde
19:51
Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo ile görüştü
20:04
Rusya'nın Tuapse kentindeki petrol rafinerisinde yangın söndürme çalışmaları sürüyor
20:31
Maden işçilerinin eylemi sona erdi
