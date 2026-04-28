AA 28.04.2026 18:57

Rusya'nın Tuapse kentindeki petrol rafinerisinde yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Tuapse şehrinde bulunan petrol rafinerisinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın Tuapse kentindeki petrol rafinerisinde yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu Tuapse şehrindeki petrol rafinerisinde çıkan yangına değindi.

Olay yerinde bulunduğunu aktaran Kondratyev, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yangını söndürme çalışmalarında 164 kişi ve 46 araç yer alıyor. Bunların sayısı artırılacak. Petrol rafinerisinin yakınında bulunan ev sakinleri tahliye ediliyor. Bunun için geçici konaklama merkezi oluşturuldu. Durum zor, ancak kontrol altına alınabilir."

Acil Durumlar Bakanı Kurenkov, Putin'i bilgilendirdi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'un, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Tuapse'deki yangınla ilgili durum hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Putin'in, Kurenkov'a en kısa zamanda olay yerine ulaşma ve petrol rafinerisindeki yangını söndürme çalışmalarını kontrol altına alma talimatı verdiği kaydedilen açıklamada, "Kiev yönetimi, eylemleriyle dünya pazarlarındaki petrol kıtlığını artırmaya ve küresel enerji piyasalarını istikrarsızlaştırmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Olay

Ukrayna ordusunun, bugün düzenlediği İHA saldırısı sonucu, Tuapse'deki petrol rafinerisinde yangın çıkmıştı.

Daha önce de Ukrayna'nın İHA saldırıları sonucu Tuapse Limanı'nda bulunan Rosneft'e ait petrol rafinerisinde yangın çıkmıştı. Karadeniz kıyısında bulunan limandaki petrol Karadeniz'e sızmıştı. Denizin petrolden temizlenmesine yönelik çalışmalar bugün de devam ediyor.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Karadeniz kıyısındaki tek petrol rafinerisi Tuapse'de bulunuyor. Rusya'nın en eski petrol rafinerisi olarak bilinen bu stratejik tesiste yılda yaklaşık 8,6 milyon ton ham petrol işleniyor ve üretilen petrolün yüzde 90'ı buradaki limandan ihraç ediliyor.

2024'ten bu yana rafineri zaman zaman Ukrayna'nın İHA saldırılarının hedefi oluyor.

