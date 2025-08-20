Açık 21.3ºC Ankara
Dünya
AA 20.08.2025 23:10

BM'den Gazze genelinde akut yetersiz beslenmenin üç katına çıktığı uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarında durumun giderek daha vahim hale geldiğini belirterek, martta ateşkesin sona ermesinden bu yana Gazze Şeridi genelinde akut yetersiz beslenmenin üç katına çıktığı uyarısında bulundu.

BM'den Gazze genelinde akut yetersiz beslenmenin üç katına çıktığı uyarısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki durumun giderek daha da vahim hale geldiği uyarısında bulunduğunu belirten Dujarric, "Meslektaşlarımız, her gün çocukların ve yetişkinlerin öldürüldüğünü, yaralandığını ve yerinden edildiğini, açlığın ve yetersiz beslenmenin derinleşmeye devam ettiğini söylüyor." dedi.

Dujarric, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) paylaştığı son verilerde, ateşkesin sona ermesinden bu yana Gazze Şeridi genelinde 6 aylık ile 5 yaş arasındaki 95 binden fazla çocuğun yetersiz beslenme açısından tarandığına işaret etti.

Verilere göre Gazze Şeridi genelinde ağustosun ilk yarısında akut yetersiz beslenme yaygınlığının yüzde 15,8 arttığını, bunun da Gazze'de yetersiz beslenmenin üç katına çıktığı anlamına geldiğini söyleyen Dujarric, şunları kaydetti:

"Gazze kentinde ise akut yetersiz beslenme yüzde 28,5'e ulaştı, bu da kentte her dört çocuktan birinden daha fazlasının yetersiz beslendiği anlamına geliyor. Ateşkesin sona ermesinden bu yana Gazze kentinde akut yetersiz beslenme yaygınlığı neredeyse altı katına çıktı."

