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Dünya
AA 07.02.2024 23:06

BM: Ukraynalılar saldırı korkusu altında yaşamamalı

Birleşmiş Milletler (BM), sivil ve sivil alt yapılara yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğuna işaret ederek, "Ukraynalılar saldırı korkusu altında yaşamamalı." açıklamasında bulundu.

BM: Ukraynalılar saldırı korkusu altında yaşamamalı
[Fotograf: AA]

Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna'nın şehir ve kasabalarını hedef alan saldırılardan derin endişe duyduğunu belirten Brown, saldırıların sivil can kaybına yol açtığını ifade etti.

Brown, özellikle Kiev ve Mikolayiv şehirlerinde temel hizmetlerin hedef alındığını vurgulayarak, milyonlarca insanın söz konusu temel hizmetlere muhtaç olduğunu kaydetti.

"Ukraynalılar saldırı korkusu altında yaşamamalı." ifadesini kullanan Brown, sivil ve sivil alt yapılara yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu, sivillerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

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