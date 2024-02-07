İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze'ye saldırılar sürecek

Gallant, İsrail ve Hamas arasında dolaylı şekilde devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın esir takasına ilişkin planını reddedebileceğini ima eden Gallant, "Hamas'ın (esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin) cevabı İsrail'in reddedeceği şekilde formüle edilmişti." dedi.

Gallant, Hamas'ın ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin pozisyonunun "savaşın" devam etmesine ve İsrail ordu birliklerinin yakın zamanda Gazze'nin başka bölgelerine sevk edilmesine sebep olacağını iddia etti.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.