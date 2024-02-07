Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.02.2024 22:55

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze'ye saldırılar sürecek

Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı şekilde yapılan esir takası ve ateşkes müzakereleri devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’ye yönelik saldırılarının süreceğini kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze'ye saldırılar sürecek
[Fotograf: AA]

Gallant, İsrail ve Hamas arasında dolaylı şekilde devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın esir takasına ilişkin planını reddedebileceğini ima eden Gallant, "Hamas'ın (esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin) cevabı İsrail'in reddedeceği şekilde formüle edilmişti." dedi.

Gallant, Hamas'ın ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin pozisyonunun "savaşın" devam etmesine ve İsrail ordu birliklerinin yakın zamanda Gazze'nin başka bölgelerine sevk edilmesine sebep olacağını iddia etti.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Pakistan'dan yarınki seçimler sırasında İran ve Afganistan ile sınırlarını kapatma kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:44
BM Orta Doğu Barış Süreci Koordinatörü: İsrail'in Refah'a saldırısı tam bir felaket olur
23:41
Satürn'ün uydusu Mimas, geniş bir yer altı okyanusuna sahip olabilir
23:27
Kurum: Depreme hazırlık konusunda konuşabilecek son kişi CHP'nin adayıdır
23:23
BBC, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısındaki artışa dikkati çekti
23:22
Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
23:13
BM: Ukraynalılar saldırı korkusu altında yaşamamalı
Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor
Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor
FOTO FOKUS
Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ