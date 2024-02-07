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Dünya
AA 07.02.2024 23:02

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 3 bin evi yaktı

İsrail ordusunun, saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaklaşık 3 bin konutu yaktığı belirtildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 3 bin evi yaktı

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, "İşgal ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği soykırım savaşında 3 bin konutu yaktı" ifadesi kullanıldı.

İsrail güçlerinin daha çok Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentindeki evleri ateşe verdiği, bunun sonucunda bölgede on milyonlarca dolarlık zararın meydana geldiği kaydedildi.

Filistinlilere ait evlerin İsrailli komutanlar tarafından verilen açık talimatlar doğrultusunda yakıldığı, askerlerin evleri yaşanılamaz hale getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Filistin halkına yönelik işlenen suçların tamamından İsrail ile uluslararası toplumun sorumlu olduğu ifade edildi.

Haaretz gazetesi, 1 Şubat’ta yayımladığı haberinde İsrailli komutanların, yasal bir onay almadan askerlere Gazze'deki evleri yakmaları yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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