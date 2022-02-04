BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında Sözcü Laerke, yarın sabah saatlerinden itibaren ülkenin doğu kıyılarında etki gösterecek Batsirai Tayfunu'nun potansiyel sonuçları ve BM'nin bölgedeki insani yardımlarına değindi.

Laerke, Madagaskar hükümetinin aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 27 Ocak'ta olağanüstü hal ilan ettiğini hatırlatarak, "2 Şubat'tan itibaren aşırı yağış ve seller nedeniyle 12 bölgede 132 binden fazla kişi evini terk etti" dedi.

"150 binin üzerinde kişi daha yerinden edilebilir"

Laerke, "Madagaskar Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Ajansının tahminlerine göre yarınki tayfunun yol açacağı toprak kayması ve seller yaklaşık 595 bin kişiyi olumsuz etkileyecek. Ayrıca 150 binin üzerinde kişi daha yerinden edilebilir" ifadesini kullandı.

Ada ülkesi Madagaskar'da 17 Ocak'tan bu yana etkili olan sağanak yağış ve seller nedeniyle en az 58 kişi hayatını kaybetti.