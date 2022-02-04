Rosneft’ten yapılan yazılı açıklamada, CNPC ile Rus petrolünün Kazakistan üzerinden Çin'e sevkiyatına yönelik 10 yıl vadeli sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Söz konusu petrolün Çin'deki rafinerilerde işleneceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Anlaşma kapsamında Çin'e 10 yıl içinde 100 milyon ton petrol sevk edilecek" denildi.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, 2005'ten bu yana Çin'e toplam 445 milyon ton petrol sevkiyatı gerçekleştirdi.