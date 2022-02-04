Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rosneft Çin'e 10 yılda 100 milyon ton petrol sevk edecek
[Fotoğraf: Reuters]
Rus petrol şirketi Rosneft ile Çinli enerji şirketi CNPC arasında 100 milyon tonluk petrol sevkiyatı anlaşması imzalandı.
Rosneft’ten yapılan yazılı açıklamada, CNPC ile Rus petrolünün Kazakistan üzerinden Çin'e sevkiyatına yönelik 10 yıl vadeli sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Söz konusu petrolün Çin'deki rafinerilerde işleneceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Anlaşma kapsamında Çin'e 10 yıl içinde 100 milyon ton petrol sevk edilecek" denildi.
Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, 2005'ten bu yana Çin'e toplam 445 milyon ton petrol sevkiyatı gerçekleştirdi.
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