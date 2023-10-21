BM Özel Koordinatörü Wennesland: Gazze savaş alanı ve ihtiyaçlar çok fazla

Wennesland, Mısır'da devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde konuştu.

Mısır'a bölgedeki çatışmayı ele almak için düzenlediği zirveden dolayı teşekkür eden Wennesland, "Gazze savaş alanı ve ihtiyaçlar çok fazla. Hepimiz daha fazla hayat kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Wennesland, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ekibiyle "bölge ve ötesindeki ilgili taraflarla akan kanı durdurmak ve daha fazla sivilin hayatını kaybetmesini önlemek için siyasi görüşmeler yürüttüğünü" dile getirdi.

BM Özel Koordinatörü, "Çatışmanın bölgeye yayılması riskine karşı ortak kaygıyı dikkate alıyorum. İlerlemek için siyasi bir çözüme yönelik çağrıları memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Mısır makamlarına bugün Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşmasını sağladığı için teşekkür eden Wennesland, yardımın sürekli ve güvenli olarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk yardım konvoyu bugün Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne girmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e karşı kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş ve İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 13 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.