İsrail: Bugünden itibaren Gazze'ye yönelik saldırıları artırıyoruz

Daniel Hagari, İsrail'in Hamas'a karşı savaşının bir sonraki aşamasına hazırlık olarak Cumartesi gününden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını artırmayı planladığını söyledi.

Gazze'ye olası bir kara saldırısıyla ilgili soru sorulan Tuğamiral Daniel Hagari, gazetecilere verdiği demeçte, ordunun önce en uygun koşulları yaratmaya çalıştığını söyledi.

“Savaşın bundan sonraki aşamalarında güçlerimize yönelik tehlikeleri en aza indirmek için saldırılarımızı derinleştireceğiz. Bugünden itibaren saldırıları artıracağız" dedi.