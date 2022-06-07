BM insan hakları uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, "İnternet erişimi yasağı, ordunun insan hakları ihlallerine dair gazeteciler, insan hakları gözlemcileri ve insani yardım kuruluşlarının delil toplaması önünde bir engeldir" ifadesi yer aldı.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı hareketlerin yoğunlaştığı bölgelerde internet erişimi yasaklarını ilerletmesi "dijital diktatörlük kurma çabası" olarak tanımlandı.

Açıklamada, Myanmar ordusunun internet erişim yasakları kınanırken, BM üyesi ülkelere, Myanmar ordusuna "internet üzerinden takip teknolojisi satışının yasaklanması dahil, yaptırımlar uygulama" çağrısında bulunuldu.

Uluslararası camianın Myanmar'da yaşananlara sessiz kalamayacağı vurgulanan açıklamada, "Myanmar halkı, cuntanın ifade özgürlüğü ve bilgiye erişimine saldırıları karşısında daha güçlü bir uluslararası karşılık bekliyor" ifadesine yer verildi.

Darbenin ardından internet erişimine yasak getirildi

Myanmar'da Şubat 2021'deki askeri darbeden 2 hafta sonra askeri yönetim, ülke genelinde internet ve sosyal medya platformlarına erişime kısıtlamalar getirmişti.

Ağustos 2021'de ordu, darbe karşıtı hareketlerin geniş destek bulduğu Sagaing eyaletine bağlı 31 ilçede internetin tamamen kapatılması emri vermişti.

Darbenin ardından askeri yönetimin Elektronik İşlemler Yasası için öngördüğü düzenleme metninde internet erişiminin gerekli görüldüğünde kısıtlanması, toptan yasaklanması ve internet yasaklarını delmek için sanal özel ağ (VPN) uygulamalarını kullananların 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına imkan tanınıyor.

Yasa tasarısı henüz meclisten geçmemesine rağmen askeri yönetim, tasarıda öngörülen cezai yaptırımları uyguluyor.

Bunun yanı sıra Myanmar ordusu, yurt dışından satın aldığı özel takip sistemi kapsamında internet kullanıcılarının kişisel verilerine erişebiliyor.