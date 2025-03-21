Çok Bulutlu 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.03.2025 21:13

BM: İsrail'in Filistin'de inşa ettiği kontrol noktası sayısı son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği kontrol noktası ve geçit engelleri sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

BM: İsrail'in Filistin'de inşa ettiği kontrol noktası sayısı son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA), işgal altındaki Filistin topraklarında hareket serbestisini engelleyen hususlarla ilgili bir çalışma yaptığını belirten Haq, "OCHA, 850 kontrol ve geçit noktası ile fiziksel engel tespit etti." bilgisini verdi.

Haq, bunun son 20 yılın en yüksek sayısı olduğunu dile getirerek, İsrail'in sadece son 3 ayda 30'a yakın yeni geçit engeli inşa ettiğini bildirdi.

Yolu kapatan demir kapıların engellerin üçte birini oluşturduğunu söyleyen Haq, bunların da çoğunluklu olarak kapalı tutulduğunu ifade etti.

İsrail'in saldırıları başlatmasının ardından en az 120 bin kişi yerinden edildi

Haq, diğer taraftan İsrail'in yardım girişini 20 gündür engellemeye devam ettiğini belirterek, bunun halk üzerinde korkunç sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

Saldırılarla birlikte bu durumun insani yardımlar alanında kaydedilen tüm ilerlemelere de zarar verdiğini ifade eden Haq, BM operasyonları ve personeline güvenlik garantisi verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haq, İsrail'in saldırıları yeniden başlatmasının ardından 120 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini de söyledi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Zelenski: BM, güvenlik garantilerinin alternatifi olamaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:24
Katil İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki siviller için "tahliye emri" yayımladı
21:17
Trump, tarifelerde "esnek" olabileceklerinin sinyalini verdi
21:12
Zelenski: BM, güvenlik garantilerinin alternatifi olamaz
21:06
Bakan Göktaş'tan, şehit savcının ailesine ziyaret
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo'yla görüştü
21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
Külliye'de, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Külliye'de, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
FOTO FOKUS
Güvenlik Duvarı: Burs Dolandırıcılığı
Güvenlik Duvarı: Burs Dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ