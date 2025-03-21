BM: İsrail'in Filistin'de inşa ettiği kontrol noktası sayısı son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA), işgal altındaki Filistin topraklarında hareket serbestisini engelleyen hususlarla ilgili bir çalışma yaptığını belirten Haq, "OCHA, 850 kontrol ve geçit noktası ile fiziksel engel tespit etti." bilgisini verdi.

Haq, bunun son 20 yılın en yüksek sayısı olduğunu dile getirerek, İsrail'in sadece son 3 ayda 30'a yakın yeni geçit engeli inşa ettiğini bildirdi.

Yolu kapatan demir kapıların engellerin üçte birini oluşturduğunu söyleyen Haq, bunların da çoğunluklu olarak kapalı tutulduğunu ifade etti.

İsrail'in saldırıları başlatmasının ardından en az 120 bin kişi yerinden edildi

Haq, diğer taraftan İsrail'in yardım girişini 20 gündür engellemeye devam ettiğini belirterek, bunun halk üzerinde korkunç sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

Saldırılarla birlikte bu durumun insani yardımlar alanında kaydedilen tüm ilerlemelere de zarar verdiğini ifade eden Haq, BM operasyonları ve personeline güvenlik garantisi verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haq, İsrail'in saldırıları yeniden başlatmasının ardından 120 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini de söyledi.