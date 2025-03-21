Zelenski: BM, güvenlik garantilerinin alternatifi olamaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, resmi temaslar için ülkede bulunan Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile bir araya geldi.

Pavel ile Zelenski ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin geçici ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalar kapsamında 24 Mart'ta ABD ile Ukrayna heyetlerinin bir araya geleceğini hatırlattı.

Görüşmelere Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da katılacağını söyleyen Zelenski, Ukrayna heyetinde teknik konuları konuşabilecek yetkililerin yer alacağını ifade etti.

Bazı haberlerde yer alan, BM'nin Ukrayna'da bir barış garantörü olarak değerlendirilmesiyle ilgili iddialara değinen Zelenski, BM'nin ülkesini savaştan koruyamayacağını belirtti.

Zelenski, "Biz BM'yi, bir askeri müdahalenin veya güvenlik garantilerinin alternatifi olarak görmüyoruz. BM temsilcileri ve Genel Sekreteri ile makul, mantıklı ilişkilerimiz var ancak BM, güvenlik garantilerinin alternatifi olamaz." dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 27 Mart'ta Ukrayna konusunda "Gönüllüler Koalisyonu" zirvesinin yapılacağını dile getiren Zelenski, burada ülkesi için garanti konularının masaya yatırılacağını söyledi.

Zelenski, söz konusu toplantıda, güvenlik garantileri kapsamında yabancı askeri birliklerin Ukrayna'da konuşlandırılması imkanları konusunda da konuşacaklarını, bu yönde bazı "ayrıntıları" ele almak istediklerini belirtti.

Zelenski, "Gerçekten savaşın bitmesinden sonra Ukrayna için güvenlik garantörlerinin stratejisi hakkında konuşacağız. Rusya Federasyonu'nun ikinci hatta üçüncü bir işgal dalgasına izin vermemek, saldırgan eylemleri hakkında (konuşacağız)." ifadesini kullandı.

Görüşmede Pavel'e, cephedeki gelişmelere ilişkin bilgi aktardığını belirten Zelenski, yardımlarından dolayı Çekya'ya teşekkür etti.

Dnipropetrovsk bölgesinde savaş nedeniyle zarar gören altyapının onarılması yönünde Çekya'nın sorumluluk aldığını söyleyen Zelenski, Çekya'nın bu bölgede 6 hastaneyi inşa ederek gereken ekipmanla donatacağını dile getirdi.

Rusya'nın, ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenski, savaşın asıl sebebinin Rusya olduğunu kaydetti.