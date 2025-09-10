BM: İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de dünden beri 10 binden fazla zorla yerinden edilme görüldü

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşleri Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin İsrail güçlerinin Gazze kentinde daha fazla binayı vurduğunu aktardığını belirten Dujarric, “İsrail ordusunun söz konusu binaların vurulacağını bildirmesi ve insanlara güneye gitmeleri talimatı vermesi üzerine aileler, çoğu nereye gideceklerinden emin olamadan açık alanlarda toplanıyor.” dedi.

Dujarric, dünden beri tüm kentin zorla yerinden edilme emri altında olduğunu aktararak, “Yer değiştirme emri çıkarmak, tarafları çatışmada düşmanlıklarına devam ederken sivilleri koruma sorumluluklarından kurtarmaz.” ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insan hareketlerini takip eden BM personeli ve ortaklarının dün ve bugün, çoğunluğu Han Yunus yönünde olmak üzere, kuzeyden güneye 10 binden fazla yerinden edilme vakası kaydettiğini belirten sözcü, insanların eşek arabaları da dahil her türlü yolu kullandığına dikkati çekti.

Dujarric, öte yandan birçok ailenin ise sağlık, güvenlik ve yüksek maliyet nedeniyle kaçamadığına da vurgu yaparak, “Uluslararası insancıl hukuk uyarınca, sivillerin ve sivil altyapının her zaman korunması gerektiğini ve asla hedef haline getirilmemesi gerektiğini yineliyoruz.” diye konuştu.

Gazze’ye insani yardım malzemelerinin girişi hakkında da konuşan Dujarric, sahadaki BM insani yardım ekiplerinin, devam eden İsrail engelleri nedeniyle mevcut insani yardım seviyesinin tamamen yetersiz olduğunu belirttiğini vurguladı.

Dujarric, “İnsani yardım erişiminin, Gazze Şeridi'nin hem kuzeyine hem de güneyine doğrudan ulaşımı da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve sürdürülmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.