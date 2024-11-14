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Dünya
AA 14.11.2024 22:56

BM: İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında "ölümcül savaş taktikleri" kullanmaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ölümcül savaş taktikleri" kullanmaya devam ettiği konusunda uyardı.

BM: İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında "ölümcül savaş taktikleri" kullanmaya devam ediyor
[Fotograf: AA]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 1 hafta içinde öldürülen 11 Filistinliden 3'ünün İsrail hava saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini kaydeden Dujarric, aynı zamanda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yıkımın devam ettiğini, bunun yaşam koşulları ve kritik hizmetlere erişimi etkilediğini söyledi.

BM Sözcüsü, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ölümcül savaş taktikleri" kullanmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Dujarric, İsrail'in dün de yaklaşık 1000 kişiye hizmet sağlayan bir konutu yıktığını kaydetti.

İsrail, Gazze'ye yardım sevkiyatını engellemeye devam ediyor

Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, İsrail'in bugün yine Gazze'nin kuzeyi için planlanan 3 yardım misyonunu engellediğini bildirdi.

Dujarric, Gazze'de daha fazla kara yolunun açılması gerektiği çağrısını da yineleyerek, aynı zamanda daha fazla erişim ve güvenlik teminatı sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

"Soykırım tanımı için mahkeme kararı lazım"

BM Özel Komitesi'nin yayımladığı raporda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının "soykırım tanımıyla uyuştuğunun" belirtildiği ve bu bağlamda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in soykırım tanımını kullanıp kullanmayacağına ilişkin Dujarric, bunun için ilgili mahkeme kararına ihtiyaç olduğunu söyledi

Dujarric, "Genel Sekreter'in soykırım tanımlaması yapması için yasal otoritenin kararı gerekir. Aynı Bosna Hersek ve Ruanda durumlarında olduğu gibi." değerlendirmesinde bulundu.

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