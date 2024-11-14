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Dünya
AA 14.11.2024 19:52

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Baalbek'in Şaab Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan'daki çatışmalarda 1 İsrail askeri daha öldü
 

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir teğmenin öldüğü belirtildi.

Aynı çatışmada rütbesi belirtilmeyen bir askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Dün de 6 İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda öldüğü açıklanmıştı.

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