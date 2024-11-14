İşgalci İsrail'in Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail ordusunun Baalbek'in Şaab Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Lübnan'daki çatışmalarda 1 İsrail askeri daha öldü
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir teğmenin öldüğü belirtildi.
Aynı çatışmada rütbesi belirtilmeyen bir askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.
Dün de 6 İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda öldüğü açıklanmıştı.