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Dünya
AA 14.11.2024 17:26

Avustralya'da 2019 ve 2020'deki yangınlarda, hayvan ve bitki popülasyonu yüzde 55 azaldı

Avustralya'da yapılan bir araştırmada, 2019 ve 2020'de çıkan orman yangınlarının ardından, ülkedeki bitki ve hayvan türlerinin yüzde 55'inin popülasyonunda düşüş yaşandığı saptandı.

Avustralya'da 2019 ve 2020'deki yangınlarda, hayvan ve bitki popülasyonu yüzde 55 azaldı
[Fotograf: Reuters]

Nature dergisine göre, bilim insanları Avustralya'da 2019 ve 2020'de çıkan orman yangınlarının 1380 hayvan ve bitki çeşidi üzerindeki etkisini inceledi.

Araştırmanın sonucunda, yaklaşık 24,3 milyon hektar alanın kül olduğu bu yangınlar nedeniyle, ülkedeki bitki ve hayvan popülasyonunun yüzde 55 azaldığı gözlendi.

Bilim insanları, özellikle memeli türündeki düşüşün diğer hayvan gruplarına kıyasla 2 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Araştırmada, son 40 yılda en az 3 kez yangın çıkan bölgelerdeki biyoçeşitliliğin, bir kez yanan ya da hiç yanmayan bölgelere kıyasla yüzde 93 daha olumsuz etkilendiği saptandı.

Avustralya'da 2019 ve 2020'de orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlarda 34 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 24,3 milyon hektar alan da kül olmuştu.

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