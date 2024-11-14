Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.11.2024 16:22

Soykırımcı bakan, işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi" çağrısında bulundu

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi" ve Gazze Şeridi’ndeki işgalin "çok uzun süre" devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

Soykırımcı bakan, işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi" çağrısında bulundu
[Fotograf: AA]

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Ynet'e konuşan Strock, İsrail ordusunun Gazze’deki işgali ve işgal altındaki Batı Şeria’nın "olası ilhakına" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Strock, işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edilmesine" ilişkin başında bulunduğu Ulusal Misyonlar Bakanlığının hazırlıklar için tüm hızıyla çalıştığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin topraklarında kalabileceklerini söyleyen Strock, bölge sakinlerinin seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılmaları gerektiğini savundu.

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde beraber çalışacağını açıkladığı isimlerden cesaret aldığını vurgulayan Strock, söz konusu ABD'li isimlerin olası ilhaka destek verdiğini iddia etti.

Struck, "Dışişleri Bakanı (Marco Rubio), ABD'nin İsrail Büyükelçisi (Mike Huckabee) ve Savunma Bakanı (Pete Hegseth) gibi kişiler zaten seçildi" dedi.

İsrail'in Gazze’de sivil ayrımı yapmaksızın düzenlediği saldırılara dair ise Bakan Strock, "Gazze Şeridi'nden bir çıkış stratejisi olması gerektiğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Strock, Gazze'de belirledikleri hedefleri yerine getirmek için "Orada çok uzun süre kalmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Ayrıca Strock, yaklaşık 2 milyon Filistinli sivilin açlık çektiği Gazze Şeridi’nde ateşkese ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu vurguladı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin 11 Kasım'daki grup toplantısında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.

Smotrich, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellenmesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Korkudan ödü patlayan panda yavrusu hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,05 metreye düştü
17:45
Ebrar Sitesi davası 23 Ocak'a ertelendi
17:37
TBMM Dışişleri Komisyonu 7 kanun teklifini kabul etti
17:41
THY filosunu büyütüyor
17:38
Avustralya'da 2019 ve 2020'deki yangınlarda, hayvan ve bitki popülasyonu yüzde 55 azaldı
17:37
Elektrik faciası davasında savcı mütalaasını verdi
Diyarbakırlı çoban, yaptığı "kuleye" bu sene leyleklerin gelmemesinin üzüntüsünü yaşıyor
Diyarbakırlı çoban, yaptığı "kuleye" bu sene leyleklerin gelmemesinin üzüntüsünü yaşıyor
FOTO FOKUS
Yeni Zelanda Parlamentosunda, tartışmalı yasa tasarısı "Haka dansı" ile protesto edildi
Yeni Zelanda Parlamentosunda, tartışmalı yasa tasarısı "Haka dansı" ile protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ