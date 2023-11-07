BM: İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 147 Filistinliyi öldürdü

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da, aralarında 44 çocuğun bulunduğu 147 Filistinliyi öldürdüğünü kaydetti.

Batı Şeria'da, sivil Yahudi işgalcilerin ise 8 kişiyi öldürdüğünü aktaran Dujarric, bölgede 900 kişinin ise sivil işgalcilerin şiddeti ve kısıtlamaları nedeniyle yerinden edildiğine dikkati çekti.

Gazze'deki durum

Dujarric, Mısır hükümetinin, Gazze'ye insani yardımla ilgili bir BM teknik heyetinin destek sağlamasını kabul ettiğini belirterek, İsrail tarafındaki yardım giriş noktalarının hala kapalı olduğunu kaydetti.

"Gazze'deki BM tesislerindeki aşırı kalabalık önemli bir sorun teşkil etmeye devam ediyor" diyen Dujarric, 22 bin kişinin sığındığı Han Yunus Eğitim Merkezi'nde her 600 kişi için sadece tek bir tuvalet bulunduğu bilgisini paylaştı.

Paris Konferansı'na Griffiths katılacak

Dujarric, Fransa'da, Gazze için 9 Kasım'da düzenlenecek uluslararası konferansta, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in, Genel Sekreter Antonio Guterres'i temsil edeceğini açıkladı.