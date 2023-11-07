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Dünya
AA 07.11.2023 23:02

ABD, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndaki yükümlülüklerini askıya aldı

ABD, Rusya'nın, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesinin ardından antlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını duyurdu.

ABD, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndaki yükümlülüklerini askıya aldı
[Fotograf: Reuters]

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın, AKKA'dan çekilmesine tepki olarak bu karar alındı.

Rusya'nın antlaşmadan çekilmesinin, Avrupa'da güvenlik konusundaki çalışmaları baltalamaya yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, "Moskova'nın bağlı olmadığı bir antlaşmaya bağlı kalmaya devam etmememiz gerektiği sonucuna vardık." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AKKA'daki yükümlülüklerin askıya alınması kararının, 7 Aralık'ta yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris'te imzalanmıştı.

Rusya, 2015'te AKKA'daki katılımını durdurma kararı almıştı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKKA'nın feshedilmesine yönelik süreci mayısta başlatmıştı.

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