BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Uganda'daki ofisi kapatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, Uganda'nın başkenti Kampala'daki İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin yarın operasyonlarını durduracağını duyurdu.

Uganda'da 18 yıldır faaliyet gösteren ofislerini kapatmaktan duyduğu üzüntüyü dile getiren Türk, Uganda'da bu süreç içerisinde büyük ilerlemeler kaydedilmesine rağmen insan haklarıyla ilgili ciddi sorunların sürdüğünü kaydetti.

Türk, 2026'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi Uganda'daki insani durumla ilgili endişelerini de kaydederken, hükümete, Uganda'daki insan hakları gözetimiyle ilgili ana organ olan "ulusal insan hakları kurumunun" etkili ve bağımsız olarak çalışabilmesini sağlama yönünde çağrıda bulundu.