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Dünya
AA 06.09.2023 21:27

BM Genel Sekreteri Guterres: İklim yıkımı başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, şimdiye kadar kayıtlara alınmış en sıcak yazla ilgili "İklim yıkımı başladı" açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres: İklim yıkımı başladı
[Fotoğraf: GettyImages]

Guterres, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bilim insanlarının uzun süredir fosil yakıtlara olan bağımlılığın olası etkilerine karşı uyardığını anımsatan Guterres, mevcut aşırı hava olaylarının dünyanın her köşesini etkilediğini ifade etti.

Guterres, "Gezegenimiz bir kaynama döneminden geçti. Şimdiye kadar kayda alınan en sıcak yaz yaşandı. İklim yıkımı başladı" uyarısında bulundu.

Artan sıcaklıkların daha fazla harekete geçme ihtiyacını doğurduğuna işaret eden Guterres, "Liderler iklim meselesinin çözümü için harekete geçmeli. Hala iklim krizinin en kötü noktaya gelmesini engelleyebiliriz. Kaybedecek vaktimiz yok" ifadelerini kullandı.

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