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Dünya
AA 06.09.2023 20:37

Avustralya'da "Speckle Park" cinsi boğa rekor fiyata satıldı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde Brooke ve Andrew Paff'ın sahip olduğu "" cinsi boğa, rekor fiyata alıcı buldu.

Avustralya'da "Speckle Park" cinsi boğa rekor fiyata satıldı
[Fotoğraf: specklepark.org]

ABC News'in haberine göre, "Born Ready Shady" isimli boğa, eyaletin Kempsey kasabasında düzenlenen mezatta 150 bin dolara satılarak kendi ırkı arasında dünya rekorunun sahibi oldu.

Boğanın sahibi Brooke Paff, olaya ilişkin şokta olduğunu belirterek, "Oldukça özel bir andı, orası kesin." ifadesini kullandı.

Speckle Park ırkına ilişkin Paff, bu ırkın zaman içinde giderek beyazlaştığını, bu sebeple "Born Ready Shady" gibi tamamıyla siyah boğaların oldukça kıymetli hale geldiğini belirtti.

Paff'ın sattığı ilk boğa "Born Ready Shady", aynı zamanda satış öncesi hayvan için önden yatırılan 6 bin dolarlık miktarla da rekor kırdı.

956 kilogramlık boğayı "Ivery Downs Speckle Park" çiftliği satın aldı.

Mezatı düzenleyen Mark Constable, boğanın fiyatının herkesi şaşırttığını ancak et ve kas kütlesinin ortalamaya göre yüksek durumda bulunmasına rağmen aşırı kilolu olmamasının hayvanı özel kıldığını ifade etti.

"Born Ready Shady" isimli boğadan önce dünya rekorunu elinde tutan, aynı ırka mensup "Six Star Southern Aurora Justice R10" isimli boğa Mayıs 2022'de 50 bin dolara satılmıştı.

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