Avusturya’da Nazi propagandası yapan kişiye 6 ay hapis cezası

Salzburg Bölge Mahkemesi, çeşitli sosyal medya platformlarında Nazi propagandası yapan, Türk ve siyah tenli bireylere yönelik ırkçı paylaşımlarda bulunan 16 yaşındaki Avusturyalıya 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme, gencin Nazi dünya görüşünün yayılmasını yasaklayan yasaya aykırı davrandığına ve antisemit, ırkçı, Nazi ideolojisini yüceltici paylaşımlarda bulunduğuna dikkati çekti.

Avusturyalı genç, kötü bir çocukluk geçirdiğini, paylaşımları yaptığı süreçte psikolojik sorunlar yaşadığını, şu an için Nazi ideolojisiyle bir ilişkisinin olmadığını, o dönemde Yahudilere yapılan zulümleri okuyarak kendisini geliştirdiğini söyledi.

Mahkeme ayrıca, cezaya ek olarak suçlunun psikoterapi merkezine gönderilmesi kararı aldı.