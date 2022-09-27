Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul görüşmeleri için New York’ta bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Bakan Lamamra Cezayir'deki Arap Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılmak üzere Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kendisine gönderilen davet mektubunu Guterres’e teslim etti. Guterres de Tebbun’a derin şükranlarını sunarak nazik davetine yanıt verdi ve zirveye katılacağını teyit etti.

Ayrıca Guterres’in Lamamra ile görüşmesinde, Cezayir’in BM’ye küresel çok taraflı diplomasiye, barış ve istikrar hedeflerine hizmet eden, anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözen ve ülkeler arasında dostane ilişkileri teşvik eden “olağanüstü” katkısını övdüğü aktarıldı.

Zirve, salgın nedeniyle 2 yıldır düzenlenmiyordu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Bağlantısızlar Hareketi'nin mevcut başkanı sıfatıyla, Arap Birliği Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet edilmişti.

COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilemeyen Arap Birliği Zirvesi, 1-2 Kasım tarihlerinde Cezayir’de düzenlenecek.