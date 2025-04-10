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Dünya
AA 10.04.2025 22:40

BM Genel Kurul Başkanı, Antalya Diplomasi Forumu'nda çok taraflılık mesajı verecek

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, 11-13 Nisan'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyadaki çeşitli sınamalara karşı "çok taraflılık" mesajı vereceğini bildirdi.

BM Genel Kurul Başkanı, Antalya Diplomasi Forumu'nda çok taraflılık mesajı verecek

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

4. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak için Türkiye'ye gittiğini aktaran Yang, bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla düzenlenecek foruma davet için teşekkürlerini iletti.

Yang, "Dünyanın, çatışmalardan iklim değişikliğine, ekonomik sıkıntılardan izolasyonizme kadar birçok zorlukla karşı karşıya olduğu bu dönemde, sonuç elde edebilmemiz için işbirliği, diyalog ve diplomasi prensiplerine dayalı çok taraflı bir yaklaşıma yeniden bağlı kalmamız gerekiyor. Antalya’da bu görüşü savunmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu, ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve küresel sorunların ele alınmasının yanı sıra bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla 11-13 Nisan'da düzenlenecek 4. Antalya Diplomasi Forumu, devlet başkanlarını, bakanları, diplomatları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturacak. 

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Birleşmiş Milletler Antalya Diplomasi Forumu
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