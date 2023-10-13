Açık 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2023 22:54

BM: Gazze'ye 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamıyor

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'ne sınır geçişlerinin kapalı olması nedeniyle 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamadığını duyurdu.

BM: Gazze'ye 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamıyor
[Fotograf: AP]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Gazze'ye çarşamba gününden bu yana elektrik verilmediğini, sağlık ve su hizmetlerinin çökme noktasına geldiğini belirten Dujarric, hastanelerin günde sadece birkaç saatliğine elektriğinin olduğunu aktardı.

Dujarric, gıda güvenliğinin de tehlike altında olduğuna işaret ederek, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) bir arkadaşıyla yaptığı görüşmede, "Arkadaşım bölgeye 6 gündür bir damla su sokamadıklarını söyledi. Durum kötünün de kötüsü." dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur

"Sınır geçişleri kapalı olduğu için Gazze Şeridi'ne halihazırda hiçbir yardım girişi yapılamıyor." diyen Dujarric, yardımların başlaması için "İsrail'in yeşil ışık yakması gerektiğinin" altını çizdi.

İnsani faciayı önlemeye çalışıyoruz

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin yoğun bir görüşme trafiği yürüterek "insani bir faciayı" önlemeye çalıştığını belirterek, insani yardım için erişim sağlanması ve daha fazla sivil can kaybının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

BM Filistin Özel Raportörü: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor
BM Filistin Özel Raportörü: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor

"İsrailli yetkililerin sivilleri koruması gerekiyor. Uluslararası insani hukuk uyarınca BM tesisleri hiçbir zaman hedef alınmamalı." vurgusunda bulunan Dujarric, durumu etkileme gücü olan taraflara "trajediyi sonlandırma" çağrısında bulundu.

423 bin kişi yerinden edildi

Güncel rakamlara göre Gazze'de 423 bin kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaşan Dujarric, sayıların gerçekte çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

Gazze'de aynı zamanda 50 bin hamile kadının da bulunduğunu aktaran Dujarric, bazılarının gelecek aylarda doğum yapacağını ve temel sağlık hizmetine erişimleri olmadığını ifade etti.

İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı
İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı

Dujarric, İsrail'in Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmeleri talebinin "etnik temizlik ya da soykırım" olup olmadığı sorusuna ilişkin ise bu kavramların adli makamlar tarafından netleştirilmesi gerektiğini kaydederek, "İnsanlar istekleri dışında yerlerinden edilmemeli." diye konuştu.

ETİKETLER
Gazze Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması İsrail Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1900 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:10
Netanyahu: İsrail'e gelen askeri yardımla saldırılara devam edeceğiz
00:07
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir günde 14 Filistinliyi öldürdü
00:05
İsrail Gazze’deki hastanelerin boşaltılmasını istedi
23:58
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi öldürdü
23:55
BM: Gazzeli sivilleri tam kuşatma altında olan bir alana taşımak çok tehlikeli
23:55
3 ilde DEAŞ'a operasyon: 2 tutuklama
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
İskoçya Başbakanı'nın Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi: İnsanlık nerede?
İskoçya Başbakanı'nın Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi: İnsanlık nerede?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ