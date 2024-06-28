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Dünya
AA 28.06.2024 20:57

BM: Gazze'nin doğusunda 1 günde 60 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun "tahliye emrinin" ardından Gazze'nin doğusunda 1 günde 60 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BM: Gazze'nin doğusunda 1 günde 60 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sahada çalışan insani yardım ortaklarından edindiği bilgileri aktaran Dujarric, Gazze'nin doğusundaki yerinden edilme hareketliliğine dikkati çekti.

Dujarric, "İsrail ordusunun Gazze'nin doğusunda 28 ikametgah bölgesine yönelik acil tahliye emrinin ardından dün 60 bin kişi yerinden edildi." bilgisini paylaştı.

Gazze'deki el-Mavasi bölgesine yönelik saldırıların çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğunu ve bunların yakınlardaki sahra hastanesine sevk edildiğini ifade eden Dujarric, burada da yaklaşık 5 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Dujarric, insani yardımların ulaştırılmasına ilişkin sorunların da devam ettiğini belirterek, İsrailli yetkililerin Gazze'nin kuzeyine planlanan 100 insani yardım misyonunun yarısından daha azına geçit verdiğine işaret etti.

Yerinden edilen kişilere destek vermek için "BM'nin onların peşinden gittiğini" söyleyen Dujarric, her gün insanların yerinden edildiğini, fırsatları kollayarak destek sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Filistinli kız: "Buğday unuyla hayvan yemini karıştırıyoruz"

BM Kadın Birimi'ne konuşan 16 yaşındaki Filistinli kız, İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'de gıda bulunmadığını belirterek, "Marketlerde sebze veya herhangi bir yemek yoktu. En kötü şeyleri yemek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Buğday unuyla hayvan yemini karıştırdıklarını anlatan Filistinli kız, "Bazı günler hiç yemeğimiz yoktu, yorgun ve bitik hissediyorduk. Ayrıca hiç hastane yoktu ve bazı günlerde bombalamalardan ötürü evimizden ayrılamıyorduk." bilgisini paylaştı.

BM: Gazze'de 625 bin çocuk 8 aydır okula gidemiyor

Gazze'de 625 binden fazla çocuğun 8 aydan uzun süredir okula gidemediği, bunların 300 bininin daha önce UNRWA öğrencisi olduğu aktarıldı. UNRWA personelinin yürüttüğü eğitici faaliyetlerin çocukların okula dönmeye hazırlanmaları açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

İsrail saldırılarından kaçan Filistinli sivillerin sığındığı okullara İsrail ordusunun zaman zaman saldırdığı biliniyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 265 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 765'e, yaralananların sayısının da 86 bin 429'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile siv

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Birleşmiş Milletler
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